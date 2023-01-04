Акботу Сейтмагамбет возмутил вопрос о "романе" с коллегой

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Актриса и певица Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы фанатов, один из которых был связан с коллегой по съемочной площадке Жигером Ауыпбаевым, передает NUR.KZ.

Акботу Сейтмагамбет спросили, связывают ли ее и Жигера Ауыпбаева романтические отношения. Отметим, что актеры вместе сыграли в сериале "Бақыттың кілті" ("Ключи от счастья").

Актрису возмутил бестактный вопрос.

"Мне кажется, вы хотите, чтобы скоро ко мне никто близко не подошел, а если подойдет, то у вас почему-то сразу возникают вопросы.

По-вашему, в жизни человека нет ничего важнее, кроме отношений между мужчиной и женщиной? Нужно учитывать, что есть обычные человеческие взаимоотношения, дружба, уважение", - заявила певица.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Напомним, недавно видео Акботы Сейтмагамбет с молодым певцом переполошило Казнет. Фанаты решили, что она запечатлелась со своим парнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004121-akbotu-seytmagambet-vozmutil-vopros-o-romane-s-kollegoy/