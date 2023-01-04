"Нам даже поругаться некогда с пятью детьми": Давлетяров рассказал о своем браке

Арман Давлетяров с семьей. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер, экс-глава "Муз-ТВ" Арман Давлетяров рассказал о своем браке. Он посетовал на то, что поздно женился, когда ему исполнилось 33 года, передает NUR.KZ.

Арман Давлетяров - отец пятерых детей. Он отметил, что семья окрыляет его и поддерживает во всем.

"В моей жизни бывают разные дни, но неизменно одно - всегда рядом моя любимая семья. Это моя опора, мотивация, радость и счастье.

Я поздно женился, только в 33 года, уже был закоренелый холостяк. Не хотел расставаться со своей мнимой свободой. Смешно сейчас от этого. И сколько же я, дурак, потерял времени, не сделав это раньше", - признался Давлетяров подписчикам в Instagram.

Медиаменеджер отметил, что брать в жены нужно духовно богатую девушку с добрым сердцем.

"Считаю, жениться надо не позднее 25 лет, а то и раньше. И в жены брать девушку не только образованную и воспитанную, главное - духовно богатую, живущую с верой во Всевышнего.

Ходить с вами на приемы и вести светские беседы научится за несколько месяцев, а вот хранить семейный очаг, воспитывать детей и с уважением относиться к вашим родителям и к вам, это уже впитано с молоком матери или нет вообще.

Все гонятся за красивой фигурой и личиком, забывая про наполненную верой душу и доброе сердце. Если есть уважение, чувства обязательно появятся", - пояснил он.

Давлетяров не знал свою супругу до свадьбы. Об этом он рассказывал ранее, отмечая, что в долговечность их брака не верили. Однако это не помешало им прожить в мире и согласии почти 20 лет.

"Конечно, и мы неидеальны, и всякое бывает, но главное - не переступать грань, не оскорблять, не унижать, говорить о проблеме и находить решение. Это было так раньше у нас, сейчас нам даже и поругаться некогда с пятью детьми, да и при взрослых детях уже не то.

Они сразу это пресекают и переводят все в смех. А если и бывают разногласия, то я почти всегда иду первым на примирение. Зачем обижать человека, когда ты ее любишь.

Берегите и любите своих жен, они ваше отражение, если будут счастливы они, то и вы вдвойне! А если вас что-то сегодня не устраивает, ищите причину в себе", - отметил Давлетяров.

Он также добавил, что погода в доме зависит от самих супругов. Подписчики пожелали дружной семье счастья, восхитившись отношением Давлетярова к супруге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004028-nam-dazhe-porugatsya-nekogda-s-pyatyu-detmi-davletyarov-rasskazal-o-svoem-brake/