"До свадьбы мы виделись два раза": Давлетяров трогательно поздравил жену с годовщиной брака

Арман Давлетяров с супругой. Фото: instagram.com/arman_dav

Российский медиаменеджер Арман Давлетяров поблагодарил свою супругу за мудрость, любовь и терпение. Он признался, что за 19 лет брака "ей было с ним нелегко", передает NUR.KZ.

Давлетяров написал новый пост в Instagram.

"Сегодня годовщина нашей свадьбы, 19 лет мы вместе. Мало кто из моего окружения верил тогда в наш брак. До свадьбы мы виделись всего два раза.

Мои друзья говорили мне: "Что за Средневековье?! На улице 21 век, жениться по выбору родителей очень странно, тем более, ты живешь в Москве и образованный. Этот союз обречен.

Жизнь показала все наоборот, практически у всех вокруг меня браки распались или были повторные и не раз. А мы, несмотря ни на что, преодолевая и семейные перипетии, и невзгоды, взлеты и падения, вместе уже 19 лет!

Воспитываем наших любимых пятерых детей, строим планы на будущее и периодически тоже "воюем между собой", но любя и уважая друг друга", - рассказал Арман (здесь далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Давлетяров поделился секретом их семейного счастья.

"Основой нашего семейного счастья является любовь к Всевышнему. А этим все и сказано. Любить и уважать друг друга, прощать, поддерживать, радоваться и благодарить!

Сегодня, впрочем как и всегда, мы хотим мирного неба на всей Земле, достойного будущего нашим детям, здоровья и счастья нам и всем вам, мои дорогие подписчики", - написал он.

По словам медиаменеджера, мудрость его супруги сделала их брак неуязвимым.

"Эта дата просто еще один повод сказать слова благодарности и любви своей супруге! Ей очень непросто было рядом со мной все эти годы, и наш брак сохранился в первую очередь благодаря ее мудрости, верности и любви ко мне и нашим детям.

Всему, чего я достиг в своей жизни, я обязан, конечно, Всевышнему, своей маме и моей любимой Мавжуде!" - признался Арман Илюбаевич, вновь показав архивные кадры своей свадьбы. Однажды Давлетяров уже делился ими в соцсети.

Подписчики пожелали счастья их семье. С годовщиной супругов поздравили Валерия, Иосиф Пригожин, Алсу, Катя Лель, Лолита Милявская и другие представители российского шоу-бизнеса.

"Пусть Всевышний всегда бережёт ваш брак и дарует много счастья и радости", "Поздравляю! Счастья, любви, гармонии и на следующие 19 лет!", "Вы самая красивая пара", "Будьте счастливы, любите друг друга", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984433-do-svadby-my-videlis-dva-raza-davletyarov-trogatelno-pozdravil-zhenu-s-godovschinoy-braka/