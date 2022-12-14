Кристина Асмус написала язвительный пост после перепалки с Харламовым

Кристина Асмус с дочерью. Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус вновь подняла тему финансового обеспечения себя и дочери. Она дала понять, что сама оплачивает репетиторов ребенка, и написала язвительное замечание, касающееся ее предыдущей перепалки с экс-супругом, передает NUR.KZ.

Ранее Асмус и Харламов устроили перепалку в соцсети, при этом Гарик заявил, что бывшая жена и дочь живут на его полном обеспечении. Кристина эту информацию сразу опровергла и отметила, что экс-супруг лишь оплачивает за нее коммуналку.

В своем Instagram актриса вновь затронула эту тему.

"В школе я была троечницей. Не по всем предметам, конечно, но по нескольким точно. Сначала по десять часов занималась гимнастикой до 15 лет, потом поздно было начинать хорошо учиться. Да и после гимнастики я пошла заниматься в цирковую студию, театральную и на спортивные танцы. Времени на учебу было не так много.

При том, что дома меня родные называли «ботаник», но в дневник не заглядывали. Я действительно много читала и учила, но моих усилий было недостаточно. Хорошо, что наши дети лучше нас. Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочке. Хватит, кстати, и на коммуналку кому-то, заявки оставляйте в комментариях", - написала Асмус.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001574-kristina-asmus-napisala-yazvitelnyy-post-posle-perepalki-s-harlamovym/