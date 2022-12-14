"Она хороший психолог": дочь Жанар Айжановой рассказала об отношениях с мамой

Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Отечественная актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова рассказала в интервью Аману Тасыгану о своем сыне и маме - актрисе и певице Жанар Айжановой. Она отметила, что мама является ей хорошим другом.

Напомним, Айжулдыз Адайбекова призналась, что не считает свой развод ошибкой. В программе TALK LIKE молодая актриса также рассказала, как воспитывает маленького сына Назара.

"Я хочу, чтобы он был самостоятельным, я хочу, чтобы он понял, насколько этот мир свободен и прекрасен. Я никогда его не наказывала, не ругала. Я ему стараюсь объяснять. Я не думаю, что это маленький ребенок и он не поймет. Я разговариваю с ним, разъясняю", - рассказала Айжулдыз.

Она поведала, что ее сынишка любит шалить, но он очень умный ребенок.

"Большую материнскую любовь ему дает моя мама. В такой же любви росла и я. К примеру, в моем сердце нет жестокости, возможно, это от полученной в детстве любви. Ведь многое зависит от воспитания", - отметила она.

Айжулдыз рассказала, что мама всегда ее поддерживает.

"Моя мама кажется другим такой позитивной, ей говорят, что она классная актриса, да, это так, она отличная актриса, но мало кто знает, что моя мама - хороший психолог.

У меня была очень тяжелая ситуация в жизни, я не буду говорить об этом, в тот момент моя мама очень хорошо держалась, она сохраняла спокойствие, говорила со мной по душам как подруга. Моя мама в жизни мне как близкий друг", - призналась актриса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001556-ona-horoshiy-psiholog-doch-zhanar-ayzhanovoy-rasskazala-ob-otnosheniyah-s-mamoy/