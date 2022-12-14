"Настоящий торт так бы не шатался": Самойлова показала самый эпичный момент свадьбы

Оксана Самойлова и Джиган. Кадр видео: instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова опубликовала видео момента со своей свадьбы, который шокировал молодоженов и их гостей. На кадрах показано, как многоэтажный праздничный торт едва не рухнул на пол, передает NUR.KZ.

"Пусть первое видео с нашей свадьбы будет именно таким", - написала Оксана в своем Instagram.

На кадрах показано, что официанты едва не уронили торт, что повлекло за собой выражение ужаса на лицах Оксаны и Джигана.

К счастью, огромный десерт удалось удержать на месте без непоправимых последствий.

Однако некоторые подписчики Самойловой заявили, что не верят в то, что торт на самом деле едва не упал.

"Видно, что он бумажный. Настоящий торт так бы не шатался как флажок", "Очень старый трюк, ему уже лет 20, я думала, на это уже никто не ведется и не делает на свадьбах", "Господи, что за дешевый цирк! Кто вообще на это ведется!" - высказались пользователи соцсети.

Напомним, ранее мы писали, что Оксана Самойлова и Джиган сыграли пышную свадьбу, а их дочь рассмешила Сеть своим поступком на торжестве.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001529-nastoyaschiy-tort-tak-by-ne-shatalsya-samoylova-pokazala-samyy-epichnyy-moment-svadby/