Дочь Самойловой рассмешила Сеть своим поступком на свадьбе родителей

Свадьба Оксаны Самойловой. Кадр видео: instagram.com/klavacoca

Дочь Оксаны Самойловой и Джигана, восьмилетняя Лея, рассмешила всех своим поступком на свадьбе родителей. Забавный момент произошел, когда Оксана бросила свой букет невесты, передает NUR.KZ.

Оксана Самойлова и ее гости продолжают делиться кадрами с пышной свадьбы, прошедшей накануне. Так, Клава Кока в своем Instagram похвасталась, что поймала букет невесты.

"Я следующая! Где жених?? Самойлова Оксана сказала, что будет подружкой невесты", - написала певица, выложив видео.

Однако всеобщее внимание подписчиков Клавы приковала маленькая дочь Самойловой, которая так старалась поймать букет, что в результате упала на пол.

"Лея... просто Лея", "Пересмотрела только ради Леи", "Лея в своем репертуаре", "Клавочка, прости, но Лея тебя затмила, пересматриваю видос из-за нее и смеюсь. Это просто муд по жизни", "Лея - отдельный вид искусства", "Самое угарное - это мелкая, которая не допрыгнула и навернулась, тоже, видимо, замуж хочет", - посмеялись пользователи соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001267-doch-samoylovoy-rassmeshila-set-svoim-postupkom-na-svadbe-roditeley/