Айжулдыз Адайбекова умилила соцсети трогательными кадрами с маленьким сыном

Айжулдыз Адайбекова с сыном. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Актриса и дизайнер Айжулдыз Адайбекова разместила в соцсети трогательное видео со своим маленьким сыном Назаром. Фанаты отметили, что Айжулдыз является прекрасной мамой, передает NUR.KZ.

Напомним, весной прошлого года Айжулдыз Адайбекова впервые стала мамой. Актриса Жанар Айжанова устроила яркую выписку внуку и дочери из роддома.

Новоиспеченная мама объявила о разводе с мужем, чем шокировала фанатов. Спустя время бывшие супруги встретились и решили остаться друзьями.

"Я счастлива, когда ты тоже", - подписала Айжулдыз трогательное видео с ребенком, которое разместила на своей страничке в Instagram.

На видео запечатлены разные моменты - кадры из роддома, первые дни жизни новорожденного. Айжулдыз также показала подросшего малыша.

"Спасибо твоей маме, которая поддерживает. Пусть малыш будет счастлив", "Вы молодец! К счастью, таких морально сильных женщин у нас много", "Такая сильная девочка ты, Айжулдыз", "Самое лучшее, чем можно любоваться вечно - любовь матери", "Будьте счастливы, малыш и его прекрасная мама", - растрогались подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001204-ayzhuldyz-adaybekova-umilila-sotsseti-trogatelnymi-kadrami-s-malenkim-synom/