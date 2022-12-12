Аружан Джазильбекова поделилась романтическим видео с возлюбленным

Аружан Джазильбекова и Ержан Алдабергенов. Кадр из видео: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова разместила в соцсети романтические кадры со своим избранником, сделанные на фоне ледяных глыб. Подписчики пожелали счастья влюбленным, передает NUR.KZ.

Кадры зимней романтической поездки Аружан разместила в своем Instagram.

"Могу ли я пойти туда, куда идешь ты?" - подписано видео. К подписи добавлен хештег "10 декабря".

Фанаты актрисы пожелали ей счастья, однако некоторые посетовали, что красавица сделала свой выбор и ее сердце уже занято. Фолловеры догадались, что это архивное видео.

"Я, конечно, за него рад, но не от всей души", "Все хорошо, все красиво. Будьте счастливы!", "Люблю! Интересно, в этом году будут такие глыбы?", "Я тоже хочу такую половину себя", "Как приятно смотреть на влюбленных", "Это где такие ледяные глыбы?", "Это Капчик?", "Какая прелесть", "Нереально красивая парочка", "Такие красивые, я прям завидую", "Когда-то я был влюблен в нее", - отметили фолловеры.

Напомним, в феврале этого года Аружан Джазильбековой сделали предложение руки и сердца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2001172-aruzhan-dzhazilbekova-podelilas-romanticheskim-video-s-vozlyublennym/