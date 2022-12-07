"Не одевает детей, за садик не платит": экс-солистка "КешYOU" высказалась в адрес бывшего мужа

Элизат Берикова. Фото: instagram.com/elizaberikova007

Казахстанская певица Элизат Берикова высказалась в адрес бывшего мужа и попросила у подписчиков совета, как ей быть в сложной ситуации, передает NUR.KZ.

Своей проблемой Элизат поделилась в Instagram.

"Мы сейчас поужинали, и у меня прям настроение упало. Батырхан говорит: "Мам, позвони папе". А я не могу ему объяснить, что я не могу ему позвонить. Что я ему скажу? Напомнить, что у него есть дети? Безответственному человеку что я могу сказать? Который даже свою несчастную зарплату переделал, свою мизерную зарплату сделал еще ниже, чтобы платить вообще какие-то копейки. Ладно, слава Богу, хоть я не нуждаюсь в этом.

Но он не одевает их, не обувает, за садик не платит. Ну то есть ничего не делает. А как это объяснишь детям, они же его любят? Они даже не поймут. Я вообще не знаю, как быть. У меня прям сердце разрывается, я не могу им объяснить, они еще маленькие. Но просят, чтобы я позвонила", - рассказала артистка о своей ситуации.

Напомним, ранее Элизат Берикова жаловалась на мизерные алименты от мужа.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000418-ne-odevaet-detey-za-sadik-ne-platit-eks-solistka-keshyou-vyskazalas-v-adres-byvshego-muzha/