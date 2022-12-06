Жанар Айжанову удивила просьба незнакомки одолжить ей 8 млн тенге на покупку дома

Жанар Айжанова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Отечественная актриса Жанар Айжанова была удивлена выходке одной из пользовательниц соцсети, попросившей у нее в долг 8 миллионов тенге на покупку дома, передает NUR.KZ.

Одна из пользовательниц Казнета отправила Жанар Айжановой письмо в директ Instagram.

"У меня не хватает денег на покупку дома. Можете дать 8 млн в долг? Я верну, через нотариус решу, я многодетная мать. Хочу купить дом в Уральске, поможете?" - отметила она, добавив свой номер телефона, по которому можно сделать денежный перевод.

Актрису возмутил и удивил поступок незнакомки.

"Меня удивляют такие люди. Как будто деньги мне падают с неба. Мы даже не знакомы. Разве я обязана покупать ей дом. Должен же быть стыд", - заявила Айжанова.

Сторис Жанар Айжановой. Скриншот: instagram.com/zhanar_aizhanova

Ранее теплое фото Жанар Айжановой с дочерью умилило Казнет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000377-zhanar-ayzhanovu-udivila-prosba-neznakomki-odolzhit-ey-8-mln-tenge-na-pokupku-doma/