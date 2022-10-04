"Как сестры": теплое фото Жанар Айжановой с дочерью Айжулдыз умилило Казнет

Жанар Айжанова и Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/zhanar_aizhanova

Казахстанская актриса и певица Жанар Айжанова разместила в соцсети теплое фото с дочерью Айжулдыз. Фанаты умилились кадрам и отметили, что мать и дочь можно принять за сестер, передает NUR.KZ.

На фото, которое Жанар Айжанова разместила в Instagram, мать и дочь запечатлены сидящими в кофейне. Видно, что у них отличное настроение, которое передалось и подписчикам актрисы.

"Мама и бабушка Погремушки", - отметила она.

Так ласково актриса называет свого маленького внука Назара, который родился весной прошлого года. Тогда Жанар Айжанова, сообщив радостную весть своим подписчикам в соцсети, показала кадры выписки дочери и внука из роддома.

Теплое фото матери и дочери умилило пользователей Сети.

"На третьем фото бабушка Назара такая милашка", "Мама года и бабушка года", "Малыш, видимо, остался дома с дедом", "Как сестры, две красивые девушки", "Жанар - настоящая казахская красавица", "Дорогие мои, пусть улыбка не сходит с ваших губ", "Какие красотки", "Как будто подружки", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1991016-kak-sestry-teploe-foto-zhanar-ayzhanovoy-s-docheryu-ayzhuldyz-umililo-kaznet/