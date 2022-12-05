Жахан Утаргалиев рассказал, как дважды сделал предложение руки и сердца Балжан

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Отечественный шоумен, актер и продюсер Жахан Утаргалиев в интервью Динаре Сатжан рассказал, как познакомился с супругой - певицей Балжан Бидаш. Он также признался, как дважды сделал жене предложение руки и сердца.

Интервью с Жаханом Утаргалиевым вышло на авторском YouTube-канале Динары Сатжан. Жахан Утаргалиев рассказал о своем творчестве и личной жизни. Он поведал, как зародилась его любовь к Балжан.

"В то время Балжан уже не была в "КешYOU", не пела песни. Я знал, что она была в группе, видел ее в клипах, на сцене. Но любовь наша зародилась в Стамбуле.

Мы познакомились лично 4 сентября. Я бегал за ней больше месяца. Я люблю приколы, люблю шутить и искал девушку, которая бы тоже обладала чувством юмора. И вот я шучу, а Балжан не смеется. Проверенные шутки рассказал, а она все не смеется.

Я пошутил, мол, ты что глухая, что ли. И она мне отвечает: "Жахан, не обижайся, но я действительно плохо слышу". Как мне было стыдно в тот момент. Я извинился. Она мне ответила: "Ничего страшного, у меня лопнула барабанная перепонка и я плохо слышу, приехала лечиться".

Чтобы загладить вину, я поинтересовался, что это за операция, сколько стоит. И я сказал ей: "Балжан, ты мне правда нравишься. Я хочу тебе помочь. Давай я оплачу эту операцию". Но она долго отказывалась. Потом все-таки сказала мне цену - 9 тысяч долларов.

Я остановил стройку дома ради Балжан. Я дал ей мужское слово и не должен был ее подвести. Я хотел помочь ей от души, а когда ты что-то делаешь от души, появляются возможности это сделать", - рассказал Жахан.

Шоумен нашел знакомых, которые пообещали сделать операцию за 3 тысячи долларов.

"Я сказал Балжан, что хочу сделать ей предложение. Если она откажет, то это будет просто дружеская помощь за операцию. Я собрал 3 тысячи долларов и привез ей. После операции Балжан призналась, что я тоже ей нравлюсь. Кстати, операцию мой друг сделал еще дешевле и на оставишиеся деньги мы с Балжан погуляли в Стамбуле", - отметил он.

Он признался, что ему в то время было уже 35 лет и было уже не до романтики. Предложение руки и сердца он сделал в ювелирном магазине, купив Балжан кольцо. Все это он записывал на камеру.

"Когда мы вышли на улицу, я увидел, что Балжан замялась. После мы приехали в Казахстан и я повел ее в свой недостроенный дом, сказал, что она будет здесь жить со мной, если выйдет за меня.

Она попросила дней 10 на раздумье. Тогда я спросил: "Ты знаешь меня уже 3 месяца, неужели тебе этого было мало, чтобы узнать меня?". Но Балжан ответила мне: "Я хочу узнать, какой Жахан в Казахстане". Я заверил, что нет никаких различий с тем Жаханом, которого она узнала в Стамбуле. Я попросил ее ответить на следующий день.

Она пришла на следующий день, сказала, чтобы я включил камеру. Сняла с пальца кольцо. У меня пробежались мурашки по всему телу. Я подумал, значит, она решила отказать. Но она дала мне колько и сказала: "Сделай теперь предложение нормально". И я снова сделал ей предложение, она ответила согласием", - поведал Жахан.

Напомним, в конце 2020 года Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш сочетались браком по мусульманским традициям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2000217-zhahan-utargaliev-rasskazal-kak-dvazhdy-sdelal-predlozhenie-ruki-i-serdtsa-balzhan/