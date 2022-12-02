"Решила его привязать": заговорившей о пятом ребенке жене Нуртаса написали злопыхатели
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Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась архивными фото из семейного альбома. Она также ответила хейтерам, судачащим об их отношениях с Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.
Не так давно Жулдыз Абдукаримова заговорила о пятом ребенке, отметив, что это решение далось ей нелегко.
Кое-кто из подписчиков высказал свое мнение по этому поводу.
"Решила привязать Кайрата", - гласит комментарий.
"Привязать ребенком? Скажете тоже", - заявила супруга певца.
Жулдыз также опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлена беременной. Счастливыми моментами своей жизни актриса решила поделиться с подписчиками.
Супруга Кайрата Нуртаса также ответила на вопрос, кто в их семье более ревнив.
"Пусть расскажет это фото", - отметила она, выложив снимок, где Кайрат нежно целует ее.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999881-reshila-ego-privyazat-zagovorivshey-o-pyatom-rebenke-zhene-nurtasa-napisali-zlopyhateli/