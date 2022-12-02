"Решила его привязать": заговорившей о пятом ребенке жене Нуртаса написали злопыхатели

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова поделилась архивными фото из семейного альбома. Она также ответила хейтерам, судачащим об их отношениях с Кайратом Нуртасом, передает NUR.KZ.

Не так давно Жулдыз Абдукаримова заговорила о пятом ребенке, отметив, что это решение далось ей нелегко.

Кое-кто из подписчиков высказал свое мнение по этому поводу.

"Решила привязать Кайрата", - гласит комментарий.

"Привязать ребенком? Скажете тоже", - заявила супруга певца.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Жулдыз также опубликовала архивные фотографии, на которых запечатлена беременной. Счастливыми моментами своей жизни актриса решила поделиться с подписчиками.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Супруга Кайрата Нуртаса также ответила на вопрос, кто в их семье более ревнив.

"Пусть расскажет это фото", - отметила она, выложив снимок, где Кайрат нежно целует ее.

Сторис Жулдыз Абдукаримовой. Скриншот: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1999881-reshila-ego-privyazat-zagovorivshey-o-pyatom-rebenke-zhene-nurtasa-napisali-zlopyhateli/