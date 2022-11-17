"Много лет мечтала об этом ребенке": Жулдыз Абдукаримова рассказала о нелегком решении

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Актриса Жулдыз Абдукаримова, заговорившая о пятом ребенке, рассказала, что ей было непросто принять это решение. Жена певца Кайрата Нуртаса отметила, что долго мечтала об этом, передает NUR.KZ.

Недавно Жулдыз Абдукаримова сделала интригующее заявление, заговорив о пятом ребенке. Актриса продолжила тему и в этот раз, написав новый пост в Instagram.

"Хотя я много лет мечтала об этом ребенке, принять решение было непросто. Сначала в уме, потом в сердце и только потом в утробе.

Если честно, мне очень нужна была поддержка, добрые слова, доверие друзей и близких. Самое интересное, что я нашла то, что искала не снаружи, а внутри себя.

Потому что, когда я впервые заговорила об этом, были и те, кто смеялся надо мной, и те, кто мне верил, и те, кто поддержал меня, и те, кто сомневался во мне. Но в этот раз меня ничто не могло остановить", - рассказала она, добавив хештег "мой пятый ребенок".

Подписчики вновь разделились на два лагеря. Одни принялись поздравлять Жулдыз, другие решили, что она говорит вовсе не о ребенке.

"По-моему, она не про ребенка", "То ли большой проект, а может, школа актерского мастерства, удачи вам в делах", "А что, так трудно принять решение, чтобы завести ребенка? Вы же замужняя женщина, кого вы стеснялись?!", "Мне кажется, это книга под названием "Мой пятый ребенок", "Ойбай, рожай сколько хочешь, ты как раз в таком возрасте", "Это точно не ребенок", "Путь говорят, что хотят, твое мнение - самое важное, ведь рожать тебе", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997527-mnogo-let-mechtala-ob-etom-rebenke-zhuldyz-abdukarimova-rasskazala-o-nelegkom-reshenii/