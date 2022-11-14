"Мой пятый ребенок": Жулдыз Абдукаримова сделала интригующее заявление

Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/zhuldyzabdukarimovaofficial

Отечественная актриса Жулдыз Абдукаримова сделала интригующее заявление в соцсети. Мать четверых детей заговорила о пятом ребенке. Фанаты тут же принялись ее поздравлять, но нашлись и сомневающиеся, передает NUR.KZ.

Жулдыз приковала внимание своих подписчиков в Instagram новым постом.

"Я думала, что поделюсь этой новостью не так: приподнятое настроение, шары, торт, красивое платье, близкие люди... Но не все получается так, как мы думаем. Ладно, все к лучшему.

Не буду тянуть, а может, все-таки надеть платье, заказать шары и торт? Но я слышу ваши голоса: "Не тяни уже, говори быстрее".

Исполнилось то, о чем вы желали, просили и ждали. Я "беременна" пятым ребенком. Свои чувства опишу в следующем посте. Потому что эта история не поместится в один пост", - отметила Жулдыз, добавив хештег "мой пятый ребенок".

Публикацию своей невестки прокомментировала продюсер Гульзира Айдарбекова. Она оставила смайлик с глазами-сердечками и эмодзи в виде аплодисментов. К поздравлениям присоединились и другие подписчики Жулдыз.

"Поздравляем, пусть родится здоровым!", "Уау, здорово! Пусть и в моем доме будет такая радость", "Покажите, как будете выписывать этого ребенка из роддома. А то других ваших детей увидели уже большими", "Прекрасная новость! Желаю вам легких родов", "Гендер-пати будете делать?" - написали фанаты.

Но нашлись и те, кто не поверил, что Кайрат Нуртас и Жулдыз ждут пополнения в семье.

"Мне кажется, что она имеет в виду не ребенка, а свой проект или бизнес, наши любят интриги", "Как будто что-то другое хочет сказать", "Слово "беременна" в кавычки взяла, значит, точно что-то другое имеет в виду", "Вас же с детьми 10 лет вроде скрывали, а здесь прям не сдержались", "Правда это или ложь?" - принялись гадать ее подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997000-moy-pyatyy-rebenok-zhuldyz-abdukarimova-sdelala-intriguyuschee-zayavlenie/