Мать Водяновой о потерянной и найденной дочери: Это драматичная история и моя многолетняя боль

Наталья Водянова. Фото: instagram.com/natasupernova

Мать супермодели Натальи Водяновой в интервью журналу "Антенна-Телесемь" прокомментировала историю о дочери, от которой она отказалась 22 года назад и которая недавно нашлась.

Ранее Наталья Водянова рассказала, что отыскала свою сестру спустя 22 года. Девушка была удочерена иностранцами, и модель долгое время не могла ее найти, даже наняв частного детектива.

Мать Водяновой описала ситуацию в семье, сложившуюся до рождения Маши.

"Это драматичная история и моя многолетняя боль. В те смутные времена на стыке веков рушилась страна, катились под откос судьбы людей. В моей семье все эти лишения усугубились нездоровьем второй дочери, Оксаны, родившейся с ДЦП и аутизмом. С появлением Наташи Оксана резко повзрослела. На шестилетнюю кроху свалилась масса недетских забот. Именно она сидела с младшей сестренкой, пока я работала. Потом родилась Кристина", - вспоминает мать модели.

Лариса Кусакина поделилась своими чувствами по поводу случившегося.

"Отказная от дочери, ставшая следствием тогдашней безнадеги, — самый неоднозначный и тяжелый шаг, совершенный мною в жизни". Но при этом во мне жила надежда, подкрепленная уверенностью Наташи, что мы обязательно вернем Машу в семью. Случилось то, на что мы уже и не надеялись. Нашлась Маша, моя самая младшая дочь. Сейчас ее зовут Дженнифер, ей 23 года, и живет она в США", - пояснила Лариса Кусакина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998731-mat-vodyanovoy-o-poteryannoy-i-naydennoy-docheri-eto-dramatichnaya-istoriya-i-moya-mnogoletnyaya-bol/