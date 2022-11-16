Наталья Водянова спустя 22 года отыскала сестру, удочеренную иностранцами

Наталья Водянова с сестрой на обложке журнала Vogue. Фото: super.ru

Супермодель Наталья Водянова рассказала, что отыскала свою сестру спустя 22 года. Девушка была удочерена иностранцами, и модель не могла ее найти, даже наняв частного детектива, сообщает Super.

История разлуки и встречи двух сестер более чем через два десятка лет описывается в декабрьском номере американского Vogue.

Маленькая Маша была удочерена семьей из Северной Каролины в 2000 году. Наталье тогда было уже 18 лет. Как оказалось, именно она уговорила отдать малышку. На тот момент мама девочек едва справлялась с тремя дочерьми, у одной из которых были серьезные проблемы со здоровьем. Маша была четвертой, а условия, в которых находилась семья, крайне тяжелыми.

"У моей мамы было несколько неудачных отношений, в том числе и с моим отцом. Мы жили вчетвером в 20-метровой комнате. Мама очень много и тяжело работала", — рассказала Наталья.

Попав в новую семью, Мария получила имя Дженнифер Бернс.

Позже Водянова, став успешной моделью, попыталась найти сестру с помощью частного детектива, но ее усилия не увенчались успехом. Однако спустя 22 года сестрам все же удалось встретиться. Для обложки журнала они уже позировали вместе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997362-natalya-vodyanova-spustya-22-goda-otyskala-sestru-udocherennuyu-inostrantsami/