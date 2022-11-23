Отправившийся в Дубай Еркебулан Токтар заинтриговал фото с незнакомкой

Еркебулан Токтар. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Казахстанский актер Еркебулан Токтар заинтриговал своих фанатов, разместив фото с незнакомкой, снятое в Дубае. Однако позже он сообщил, что это его коллега и они заняты съемками фильма, передает NUR.KZ.

Напомним, Еркебулан Токтар заявил, что возьмет в жены только невинную девушку. Он также обратился к парням, чтобы они не портили невинных девчат. Актер не скрывает, что подвергся хейту после своего публичного заявления, однако он утверждает, что таков его выбор.

Еркебулан по работе поехал в Дубай. В сторис парень опубликовал фото, как лежит на коленях девушки и держит ее за руку. Однако ее лица он не показал. После актер обратился к своим фанатам с разъяснениями.

"Да это не моя девушка. Это съемка, актриса это. Была фотосессия, мы кино снимаем. Я скоро не женюсь, давайте на этом закроем тему", - резюмировал Еркебулан.

Сторис Еркебулана Токтара. Фото: instagram.com/erkebulan_toktar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998560-otpravivshiysya-v-dubay-erkebulan-toktar-zaintrigoval-foto-s-neznakomkoy/