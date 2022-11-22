"Суперженщина": родившая на днях третьего сына Катя Гордон вышла на работу

Катя Гордон с супругом и сыном. Фото: instagram.com/katyagordon

Ставшую мамой в третий раз российскую телеведущую и юриста Катю Гордон выписали с сыном из роддома. Теледива уже вышла на работу и готова взяться за свою фигуру, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что Катя Гордон стала мамой в третий раз. У нее родился еще один сын, которого назвали Теодором. Счастливая мама опубликовала кадры с мужем и новорожденным сыном после выписки из роддома.

"Бегемотик дома. Больше того… уже кормит детей и едет на работу. Итак… Кто со мной? С сегодняшнего дня запрет на мучное и сахар, после 18-ти не жрем.

Особенность моей диеты проста: не ем бесполезное. Погнали? Даже кормящая мама может прийти в форму, просто исключив продукты зла. Проверим?" - заявила Катя в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

"Поздравляю! Прелесть какая!", "Катя! Ну зачем ты так? Отдохни немного. Наберись сил. Хотя бы месяц", "Браво, суперженщина!", "Как здорово! Катя все натурально, без прикрас! Без укладки и макияжа, как некоторые блогеры показывают выписки из роддома", - оставили свои комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998461-superzhenschina-rodivshaya-na-dnyah-tretego-syna-katya-gordon-vyshla-na-rabotu/