"Поздравьте моего мужа с сыночком": Катя Гордон стала мамой в третий раз

Катя Гордон. Фото: instagram.com/katyagordon

41-летняя российская телеведущая, певица и юрист Катя Гордон стала мамой в третий раз. Радостную весть она сообщила в соцсети и попросила поздравить ее мужа, передает NUR.KZ.

Катя Гордон родила третьего сына. Мальчика назвали Теодором.

"Поздравьте моего мужа с сыночком! Витя, ты мой герой, ты прошел со мной и беременность, и роды! Я впервые в жизни чувствую себя не одинокой и любимой!

Ты подарил мне семью! Умный, сильный, добрый! Поздравляю тебя, мой дорогой человек!" - написала она, опубликовав фото мужа в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.)

Подписчики поздравили Катю и ее супруга с пополнением в семье, пожелав маме и сыночку крепкого здоровья. В ответ она поблагодарила своих подписчиков.

"Ребят! Спасибо вам от всей нашей семьи за ваши добрые слова, подарки и реальную, неожиданную поддержку. Я вчера почувствовала очень много любви и тепла! Спасибо вам!

Тео тоже шлет всем привет! Обещаю скоро поделиться фотографиями новенького сынка и рассказать вам о нашем супервраче! Спасибо! Мы вас любим!" - написала она.

Напомним, в январе этого года Катя Гордон вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Виктор Хархалис. Отметим, что ранее Катя состояла в браке с телеведущим Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997640-pozdravte-moego-muzha-s-synochkom-katya-gordon-stala-mamoy-v-tretiy-raz/