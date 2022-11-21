"Не могла себе позволить даже думать": Say Mo похвасталась покупкой своего жилья

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo похвасталась перед своими подписчиками тем, что стала обладательницей собственной недвижимости, передает NUR.KZ.

Радостную для себя новость артистка рассказала в Instagram.

"Ребят, я купила хату. Десять дней назад я выбрала хату и оставила предоплату, но я никак не могла осознать это. И сегодня, когда я подписала договор и внесла оплату, до меня дошло, что я смогла.

Я не лучший советник по финансам, но надо научиться копить деньги и вкладывать в недвижимость. Я не могла себе позволить даже думать о собственной хате, так как меня всегда пугала большая сумма, но если найти выгодную программу, накопить деньги на первоначалку, то, оказывается, это вообще не страшно", - поделилась эмоциями Молдир.

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Напомним, ранее покупкой собственной квартиры также похвасталась Акбота Сейтмагамбет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1998194-ne-mogla-sebe-pozvolit-dazhe-dumat-say-mo-pohvastalas-pokupkoy-svoego-zhilya/