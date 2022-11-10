Акбота Сейтмагамбет похвасталась покупкой собственной квартиры (видео)

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет похвасталась купленной квартирой и отметила, что добилась исполнения своей мечты честным трудом, передает NUR.KZ.

В последнее время знаменитость принимала активное участие в съемках, много работая. По всей видимости, ее труд принес хорошие плоды.

"Плюс одна мечта, достигнутая честным трудом! Мой собственный дом - моя кровать! Спасибо, Акбота-Нур! Желаю дальнейшего большого роста! Я верю в тебя!" - написала Акбота в своем Instagram.

Поклонники актрисы порадовались за свою любимицу.

"Поздравляю с обретением шанырака вас и детей! Пусть внутри него будет только радость и хорошие новости", "Очень рад за вас! Вы достойны всего самого самого! Пусть будет мир и гармония в новом доме!", "Пусть внутри будет радость. Пусть ваши дети проведут счастливое детство в этом доме", - пожелали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996494-akbota-seytmagambet-pohvastalas-pokupkoy-sobstvennoy-kvartiry-video/