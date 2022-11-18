Айсауле Бакытбек рассказала, общается ли с родственниками со стороны отца

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Казахстанская блогерша Айсауле Бакытбек, общаясь с подписчиками, согласилась ответить на щепетильные вопросы - например, общается ли она с родственниками со стороны отца, передает NUR.KZ.

В Instagram один из пользователей соцсети поинтересовался, поддерживает ли Айсауле общение с родственниками со стороны отца.

"Ноуп", - ответила на это блогерша.

При этом, как оказалось, Бахытбек Есентаев уже повидал свою единственную внучку, из чего можно сделать вывод, что с самим отцом девушка общается.

Еще один вопрос коснулся того, когда Айсауле планирует родить второго ребенка.

"Ой, не знаю", - отмахнулась блогерша, добавив смеющийся смайл.

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Напомним, ранее Айсауле Бакытбек пожаловалась, что устала от назойливых вопросов об отце. Она попросила отписаться от нее тех, кто задает подобные вопросы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997837-aysaule-bakytbek-rasskazala-obschaetsya-li-s-rodstvennikami-so-storony-ottsa/