"Брачного контракта нет": 41-летняя Катя Гордон вышла замуж

Катя Гордон с супругом. Фото: instagram.com/katyagordon

Российская телеведущая, певица и юрист Катя Гордон сообщила о том, что вышла замуж. Бракосочетание состоялось в узком кругу. Коллеги и фанаты поздравили молодых, передает NUR.KZ.

Накануне свадебного торжества Катя примерила несколько белоснежных платьев.

"Решила зайти на одно мероприятие… Какое платье выбрать? Битва луков, как говорится", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

А через некоторое время юрист сообщила, что вышла замуж и поделилась фотографией с избранником - бизнесменом Виктором Хархалисом.

"Впервые в жизни я вышла замуж не через неделю, а через года… Не хочу давать никаких рекомендаций: я не знаю, как надо. Надо по сердцу, надо по любви, если голова при этом работает, то это отлично. Сразу сообщаю: брачного контракта нет", - отметила она.

Подписчики поздравили Гордон с важным событием. В их числе знаменитости - Лера Кудрявцева, Анна Семенович, Кира Сорокина, Эвелина Бледанс, Катя Лель и другие.

"Поздравляю! Долгих и счастливых лет", "Красивые очень! Счастья и любви полную чашу", "Какая ты красивая невеста!", "Бесконечной любви и мира!", "Судя по фото, контракт нужен", "Какая классная новость! Поздравляю!" - написали они.

Отметим, что Катя Гордон состояла в браке с телеведущим Александром Гордоном и адвокатом Сергеем Жориным. У Кати двое сыновей - Даниил и Серафим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1952057-brachnogo-kontrakta-net-41-letnyaya-katya-gordon-vyshla-zamuzh/