Киркоров впервые высказался об уезде Пугачевой из России

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

Филипп Киркоров в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!" впервые высказался об уезде своей бывшей жены Аллы Пугачевой из России в Израиль. Певец заявил, что она не подлежит обсуждению и осуждению.

"Я прошу одного - оставить певицу в покое. Она уже столько сделала. Понимаешь, что в 2025 году будет 50 лет, как она певица номер один.

В 1975 году она спела "Арлекино" и стала суперзвездой. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране 50 лет номер один не была. Она одна в мире.

Я прошу оставить в покое великую певицу, женщину, мать, бабушку, в прямом смысле слова, с прекрасными внуками, детьми. Она - гордость страны, на песнях которой мы все выросли", - заявил артист.

Он напомнил, что прожил с Аллой Борисовной десять счастливых лет.

"Я знаю эту женщину очень хорошо и понимаю во всех отношениях в какой-то степени ее поступок", - сказал Филипп Киркоров.

Напомним, ранее выступивший в Алматы в полуголом виде российский певец оказался в центре скандала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996896-kirkorov-vpervye-vyskazalsya-ob-uezde-pugachevoy-iz-rossii/