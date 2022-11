Выступивший в Алматы в полуголом виде Киркоров оказался в центре скандала (видео)

Филипп Киркоров. Кадр видео: instagram.com/fkirkorov

Приезд Филиппа Киркорова с концертами в Казахстан ознаменовался скандалами. Так, во время одного из выступлений он оказался на сцене в полуголом виде, за что потом был вынужден оправдываться, передает NUR.KZ.

Один из инцидентов произошел в Алматы. В какой-то момент концерта Киркоров остался в ковбойской жилетке и трусах, поверх которых были надеты полупрозрачные колготки.

При этом на своей странице в Instagram Филипп признался, что для него самого это стало сюрпризом - мол, по задумке на сцене после элемента переодевания он должен был быть в кожаных шортах, но что-то пошло не так.

"Коллектив решил устроить мне зеленку! Моя команда - настоящие хулиганы. При моем богатом опыте даже я был шоке, когда меня практически раздели на песне "В саду Эдемовом". Именно в этот момент я должен выходить в зрительный зал! Вот и выпустили меня, грешника, к поклонникам.

На этот раз разыграли карту "Голый король", оставив меня без шорт ровно перед тем, как мне идти в зал. Что ж! Шутки шутками! Честно говоря, я такие шутки не люблю, но остался в безвыходном положении. Но show must go on! Я запомню эту выходку моего коллектива надолго. И приготовлю ответочку!" - пригрозил Киркоров своей команде.

Однако некоторые подписчики не поверили, что это было шуткой от коллектива певца.

"Ох, не поверю, чтоб без его ведома так разыграли! Просто опозорился, надо же оправдаться теперь", "Это уже не смешно, это дурдом", "Больше не приезжай в Казахстан. Взрослый, умный и мудрый человек так не поступал бы. Люди хотели послушать твое творчество, а ты показал свое неуважение", "Азия вам не место для таких шуток", - высказались пользователи соцсети.

В соцсетях также распространилось видео, на котором Киркоров спускается со сцены с букетом цветов. В Telegram-канале Kozachkov offside сообщается, что певец ударил зрителя цветами и что, судя по описанию к видео, инцидент также произошел на концерте в Алматы.

Инцидент с цветами прокомментировала директор Киркорова, сообщает Telegram-канал SHOT. По ее словам, цветами артист отхлестал человека из собственной команды.

"Это был наш человек из команды. Он не пропустил просто поклонников к сцене. Поклонники хотели к Филиппу подойти. Наверное, больше ничего не происходит, вот и все закрутилось вокруг Филиппа. Благо, у нас все происходит: концерты с аншлагами, тур гастрольный идет", — высказалась Екатерина Успенская.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/1996415-vystupivshiy-v-almaty-kirkorov-potantseval-v-polugolom-vide-i-udaril-zritelya-buketom-tsvetov-video/