Жена Тауекеля Мусилима выложила первое видео с новорожденным сыном

Махаббат Мусилим с сыном. Кадр видео: instagram.com/mahonti__

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима опубликовала первое видео с новорожденным сыном и растрогала этим своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Нежные кадры, сделанные в роддоме, Махаббат выложила в своем Instagram. На них она поднимает малыша и ласкает его.

"Ты пахнешь как любовь. Ты сумасшествие с первого взгляда. Ты пахнешь шоколадом. Пахнешь как цветы. Пахнешь, как мечты, воплощаемые с нуля", - поется в песне, послужившей фоном к видео.

Поклонники пары еще раз поздравили супругов с рождением второго ребенка и пожелали ему здоровья.

Напомним, ранее мы писали, что отечественный актер Тауекел Мусилим и его жена Махаббат стали родителями во второй раз. У них родился еще один сын. Позже Тауекел опубликовал фото с новорожденным сыном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996746-zhena-tauekelya-musilima-vylozhila-pervoe-video-s-novorozhdennym-synom/