Тауекел Мусилим опубликовал фото с новорожденным сыном

Тауекел Мусилим с супругой Махаббат. Фото: instagram.com/mussilim

Казахстанский актер Тауекел Мусилим, ставший отцом во второй раз, опубликовал фото с новорожденным сыном. Он также признался, что мотивации для работы у него стало больше, передает NUR.KZ.

Фото с малышом Тауекел выложил на своей странице в Instagram вместе с репостами поздравлений от родных, друзей и коллег. Он также отметил, что его жена умница.

"Махаббат и ребенок чувствуют себя хорошо. Раньше был один двигатель, теперь у меня турбо-двигатель. Мотивация к работе стала сильнее", - признался счастливый отец.

Тауекел Мусилим с сыном. Фото: instagram.com/mussilim

Напомним, ранее мы писали, что отечественный актер Тауекел Мусилим стал отцом во второй раз. У него родился еще один сын. О второй беременности Махаббат, жены Тауекеля, стало известно в начале сентября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996309-tauekel-musilim-opublikoval-foto-s-novorozhdennym-synom/