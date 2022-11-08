"Какие крутые": Супермамасита опубликовала кадры с мужем и рассказала, что для нее любовь

Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Отечественный блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, поделилась в соцсети видео с мужем. Она порассуждала о том, что такое любовь, передает NUR.KZ.

Недавно Супермамасита заставила переживать своих фанатов, заявив, что они с мужем решили "взять паузу". К счастью, "тайм-аут" супругов продлился недолго, сейчас они снова вместе. А сегодня Алия разместила в Instagram романтическое видео с Диасом.

"Да, я не такая как раньше, а ты не такой, каким был в 26… Любовь - это когда вы оба познаете друг друга всю жизнь! Вместе развиваетесь! Вместе растете! Это нескончаемый процесс, где оба с годами не стареют, а расцветают! И эта история про нас️", - написала Алия.

"Вы очень подходите друг другу. Вживую на вас смотришь - прям единое целое. Пусть ваша любовь с годами только крепнет", "Какие же вы крутые", "Как красиво! Счастья вам безмерного", "Красивая пара", - восхитились подписчики Алии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996271-kakie-krutye-supermamasita-opublikovala-kadry-s-muzhem-i-rasskazala-chto-dlya-nee-lyubov/