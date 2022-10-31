"Просто устали друг от друга": Супермамасита объяснила, почему разъехалась с мужем (видео)

Супермамасита с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанская блогерша Алия Байтугаева рассказала, что у них в отношениях с супругом наступил кризис и они решили разъехаться, чтобы "взять паузу", передает NUR.KZ.

Об этом Супермамасита рассказала в своем Instagram.

"Неделю назад мы с мужем разъехались, и я никому это не говорила. В моей жизни настал переломный момент. Было тяжело морально, но мы решили взять паузу в отношениях", - призналась блогерша.

Она также показала видео, записанное ею неделю назад.

"Сейчас я переживаю не совсем понятный мне момент жизни. На самом деле мы сейчас с Диасом переживаем сложный этап в отношениях. Мы уже 12 лет в браке. Мы много чего видели. И какой-то сейчас переломный момент, и я хочу взять тайм-аут.

Мы просто устали друг от друга, и я чувствую, что вот прямо здесь и прямо сейчас нужно взять тайм-аут. Я не знаю, сколько продлится этот тайм-аут. Я не закатываю истерик - мне это не надо. Я за конструктивный разговор, чтобы мы друг друга поняли", - пояснила Алия.

Супермамасита предупредила, что ей не нужны мнения окружающих.

"В любой паре нужен стоп-момент, где они существуют друг без друга. Очень много было работы, очень много было "движа", очень много всего. И мы устали. Просто друг от друга устали", - заявила блогерша.

По ее мнению, это "очередной кризис, который надо либо преодолеть, либо развестись".

"Тайм-аут" супругов, как оказалось, продлился неделю. Все это время Диас жил в старой семейной квартире. Однако, когда Алия сломала себе запястье, мужчина сразу приехал к ней, отвез к врачу и находился рядом.

После этого у пару состоялся долгий разговор, который закончился тем, что муж с женой воссоединились и Диас вернулся домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994880-prosto-ustali-drug-ot-druga-supermamasita-obyasnila-pochemu-razehalas-s-muzhem-video/