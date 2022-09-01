"Я обомлел от радости": Шокан Маратулы сообщил, что станет отцом в третий раз (видео)

Шокан Маратулы с супругой. Фото: instagram.com/shokan_maratuly

Солист группы All Давай Шокан Маратулы сообщил, что скоро станет отцом в третий раз. Он рассекретил пол ребенка, устроив вместе с супругой гендер-пати, передает NUR.KZ.

Шокан Маратулы решил поделиться радостной новостью со своими подписчиками в Instagram.

"Я не сразу решил рассказать вам о беременности жены. Когда такая радостная новость, хочется делить эти моменты на двоих. Сейчас моя жена на седьмом месяце беременности, и вы бы видели меня на первом УЗИ, я обомлел от радости", - признался певец.

Артист заявил, что очень счастлив.

"Какое это счастье - вновь стать отцом. Не представляю жизни без своих детей, одна их улыбка способна разогнать тучи над головой", - поведал он.

Он также рассказал, что они с женой провели гендер-пати. Оказалось, что у Шокана будет еще одна дочь.

"Обратите внимание, как радуются наши дети, что у них будет сестричка. Это ли не счастье?" - отметил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985615-ya-obomlel-ot-radosti-shokan-maratuly-soobschil-chto-stanet-ottsom-v-tretiy-raz-video/