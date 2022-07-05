"Хейтеры скажут, что это фотошоп": Анара Батырхан показала "возлюбленного"
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Отечественная актриса и телеведущая Анара Батырхан развеселила своих подписчиков в соцсети, показав "возлюбленного". Фанаты отметили, что у актрисы отличное чувство юмора, передает NUR.KZ.
Анара Батырхан - одна из завидных невест казахстанского шоу-бизнеса. Девушка поделилась позитивным настроением с подписчиками.
"Мы с любимым передаем вам привет. Хейтеры скажут, что это фотошоп", - шутливо подписала Анара фотографии в Instagram.
На снимках Анара "в объятиях" суперзвезды Болливуда Шахрукха Кхана. Телеведущая не скрывает, что является поклонницей индийского кино.
Шутка Анары развеселила ее подписчиков. Они оставили свои многочисленные комментарии и смеющиеся смайлики.
"Анара, мечты сбываются", "Анара, он уже состарился, ты на его сына обрати внимание, зато Шахрукх будет твоим свекром", "О, Боже, он стал уже стариком, а вы все еще о нем грезите?", "Будьте счастливы с любимым", "Вы супер", "Визуализация классная", - отметили подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977010-heytery-skazhut-chto-eto-fotoshop-anara-batyrhan-pokazala-vozlyublennogo/