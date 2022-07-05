"Хейтеры скажут, что это фотошоп": Анара Батырхан показала "возлюбленного"

Анара Батырхан. Фото: instagram.com/anarabatyrkhan

Отечественная актриса и телеведущая Анара Батырхан развеселила своих подписчиков в соцсети, показав "возлюбленного". Фанаты отметили, что у актрисы отличное чувство юмора, передает NUR.KZ.

Анара Батырхан - одна из завидных невест казахстанского шоу-бизнеса. Девушка поделилась позитивным настроением с подписчиками.

"Мы с любимым передаем вам привет. Хейтеры скажут, что это фотошоп", - шутливо подписала Анара фотографии в Instagram.

На снимках Анара "в объятиях" суперзвезды Болливуда Шахрукха Кхана. Телеведущая не скрывает, что является поклонницей индийского кино.

Шутка Анары развеселила ее подписчиков. Они оставили свои многочисленные комментарии и смеющиеся смайлики.

"Анара, мечты сбываются", "Анара, он уже состарился, ты на его сына обрати внимание, зато Шахрукх будет твоим свекром", "О, Боже, он стал уже стариком, а вы все еще о нем грезите?", "Будьте счастливы с любимым", "Вы супер", "Визуализация классная", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1977010-heytery-skazhut-chto-eto-fotoshop-anara-batyrhan-pokazala-vozlyublennogo/