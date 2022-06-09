"Навещает раз в год": Молдир Ауелбекова рассказала, как бывший муж общается с сыном

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Отечественная певица Молдир Ауелбекова рассказала о взаимоотношениях бывшего мужа с их сыном. Она отметила, что была бы рада, если бы отец и сын стали ближе, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram поинтересовались, навещает ли первый муж певицы своего сына и оказывает ли какую-либо помощь.

"Приезжает и навещает раз в год. С этого месяца Рамазана начал помогать, вот уже два месяца помогает. Спасибо. Не знаю, что послужило ему мотивом.

Я рада, если они будут общаться и узнавать друг друга лучше. Но сынок, несмотря на то, что я часто рассказываю про его отца, хвалю его, особенно его не вспоминает.

Потому что отец не был с ним близок. Надеюсь, в будущем все исправится", - отметила Молдир.

Любящая мама призналась, что сын и дочь являются для нее большой мотивацией.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Певица также ответила на вопрос, как изменилась за десять лет.

"Тогда я была Молей, сейчас я Молдир", - заявила артистка.

Сторис Молдир Ауелбековой. Скриншот: instagram.com/moldir.auyelbekova

Певица также презентовала новую песню под названием "Омірімнің мәні". Она отметила, что песня отражает ее внутреннее состояние.

Подписчики поздравили ее с премьерой и пожелали творческих успехов.

"Пусть у вас будет много хороших песен", "Пусть ваше сердце никогда не болит, вы самый прекрасный человек на свете", "Замечательная песня. Мне так нравится ваш голос", - оставили они свои комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1973275-naveschaet-raz-v-god-moldir-auelbekova-rasskazala-kak-byvshiy-muzh-obschaetsya-s-synom/