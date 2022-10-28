"Ночевал в классе 21 день": Нурболат Абдуллин вспомнил, как приехал в Алматы

Нурболат Абдуллин и Нурлан Коянбаев. Фото: instagram.com/nurbullin

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин стал гостем программы Нурлана Коянбаева "Түнгі студия". Исполнитель рассказал о творчестве, своем стиле, а также вспомнил, как впервые приехал в Алматы, передает NUR.KZ.

Стиль Нурболата Абдуллина, которого называют одним из самых красивых артистов казахстанского шоу-бизнеса, приводит в восторг его поклонников, но моралисты находят повод для критики.

Однажды поборники нравственности пристыдили артиста за распахнутую рубашку. Нурболат рассказал, что еще в детстве его восхищал стиль одежды Александра Серова.

"В нашем ауле по телевизору показывали только один телеканал. Он был на русском языке. Там часто показывали концерты российских артистов. Больше всего я любил смотреть выступления Александра Серова, мне нравилось, как он поет, а рядом за роялью сидит Игорь Крутой.

Серов очень впечатлял меня, когда я был мальчишкой. У него были расстегнуты верхние пуговицы на рубашке, длинные волосы развевались и он проникновенно пел песню "Я люблю тебя до слез". Я смотрел и восхищался, как он поет, хотя не понимал слов, мне нравилось, как он одевался. Наверное, это отразилось на моем стиле", - рассказал он.

Нурболат также рассказал, как приехал в Алматы с дипломом преподавателя музыки устраиваться работать в школу.

"Я приехал в Алматы с вещами где-то в сентябре, но на тот момент не нашел квартиру. Город я тогда почти не знал. Директор спросила меня о том, где я устроился, где буду ночевать. Я ответил, что скорее всего найду гостиницу.

Она сказала, если я ничего не найду, то могу переночевать в ее кабинете, сказала, что предупредит вахтера. Два дня ночевал в ее кабинете на диване, потом перешел в свой 27-й кабинет, соединил парты и там ночевал 21 день до тех пор, пока не нашел квартиру", - рассказал Нурболат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994719-nocheval-v-klasse-21-den-nurbolat-abdullin-vspomnil-kak-priehal-v-almaty/