Ерке Есмахан попала в казусную ситуацию на концерте в Семее (видео)

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Казахстанская певица Ерке Есмахан попала в казусную ситуацию на концерте в Семее, который был приурочен ко Дню Республики. Артистка призналась, что забыла слова из песни, передает NUR.KZ.

Видео с концерта Ерке Есмахан разместила в своем официальном Instagram-аккаунте.

Она отправилась в Семей, чтобы поздравить горожан и гостей города с Днем Республики, и исполнила свои хиты. Однако артистка забыла слова из полюбившейся зрителям песни "Аэропорт".

"Забыла слова песни, которую исполняла миллион раз", - призналась она.

После Ерке хотела исполнить еще одну песню из своего репертуара "Еркелей берем", но тут включилась фонограмма, певица тут же попросила ее остановить, чтобы исполнить песню вживую.

"Остановите, плюсовка подключилась. Подключите снова минусовку", - попросила она.

Ранее мы писали, что Ерке Есмахан попала в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1994500-erke-esmahan-popala-v-kazusnuyu-situatsiyu-na-kontserte-v-semee-video/