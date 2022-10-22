Нурлан Батыров рассказал, почему переехал в Казахстан

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский вайнер Нурлан Батыров рассказал, по какой причине когда-то вместе с семьей переехал из Узбекистана в Казахстан, передает NUR.KZ.

Ранее Батыров рассказал, как его семья переехала из Узбекистана в Казахстан и как он позже продал свое жилье для покупки квартиры родителям.

Подписчики в Instagram спросили у него, что стало причиной смены страны.

"На тот момент было непонятно, что будет с нами. Вроде мы все образованные, но как-то не складывалось с работами, заработком. И в один прекрасный день мама узнала про программу в Казахстане "Возвращение на историческую родину". И было принято решение нам всем переезжать. Мы покинули наш родной дом и, думаю, не зря. Мы получили новую возможность жить", - объяснил Нурлан.

Stories Нурлана Батырова. Скрин: instagram.com/batyroff

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993869-nurlan-batyrov-rasskazal-pochemu-pereehal-v-kazahstan/