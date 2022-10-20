"Стало стыдно": Нурлан Батыров о том, как продал свое жилье и купил родителям квартиру

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский вайнер Нурлан Батыров рассказал, как пришел к решению купить родителям квартиру, продав собственное жилье. По словам блогера, до этого он впал в депрессию, передает NUR.KZ.

Ранее Батыров похвастался своим подарком для родителей - он решил вручить отцу и матери трехкомнатную квартиру. О том, чем ему для этого пришлось пожертвовать, Нурлан рассказал в Instagram.

"Многие из вас задали вопрос о том, что неужели столько времени спустя мои родители живут не в своей квартире. К моему сожалению или стыду, да. В 2008 году, когда мы переехали в Казахстан, родители пожертвовали всем, что у них есть, они продали в Ташкенте квартиру, продали все свое имущество, и мы все переехали в Казахстан.

Это был немного переломный для меня момент жизни. Тогда не было вайнерской деятельности, я не был блогером. Мы как-то пытались устраиваться на работу и получили гражданство, так как мы этнические казахи. И с тех времен папа, мама и сестра живут до сих пор в съемной квартире", - пояснил вайнер.

В какой-то момент Батыров обрел популярность, у него появились миллионные контракты благодаря блогерской деятельности.

"Я смог купить себе квартиру в Алматы. И тогда, я помню, произошла у меня депрессия. Тогда произошел какой-то переломный момент у меня в голове. То ли мне стало стыдно, от того, что я вспоминал ситуацию, то, что родители все вложили в меня, скажем так, дали мне образование, воспитание.

И я думаю: "Неужели ты не можешь как-то их отблагодарить за это?". И тогда произошла депрессия, когда вот-вот в квартиру должен был заехать, и я просто морально, скорее всего, не выдержал от того, что я позволил себе. И это было чувство угрызения совести, что ли, я не знаю", - признался блогер.

По словам Нурлана, на протяжении полутора лет он не понимал, что делать.

"И потом я принял решение, что я продам квартиру в Алматы, перееду в Астану и куплю родителям квартиру. Денег, конечно, полностью не хватило, но все равно я попытался это сделать, я сделал это. Сейчас для меня это важнее, я подумал, что раз я один раз смог купить квартиру, то смогу это сделать во второй, третий, четвертый раз", - заявил Батыров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993480-stalo-stydno-nurlan-batyrov-o-tom-kak-prodal-svoe-zhile-i-kupil-roditelyam-kvartiru/