Айжан Байзакова показала фото с участием сына и новоиспеченного мужа

Айжан Байзакова с сыном. Фото: instagram.com/alanssultan

Казахстанская актриса Айжан Байзакова, накануне показавшая свидетельство о заключении брака, выложила новые снимки с участием мужа и сына. Мать блогерши поздравила ее с официальным замужеством, передает NUR.KZ.

Напомним, ранее Айжан Байзакова показала свидетельство о заключении брака, заявив, что ждет поздравлений и "коримдик".

О том, что ее дочь официально вышла замуж, подтвердила и мать актрисы, поздравив ее в своем аккаунте с законным браком и пожелав Айжан счастья.

Мать Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/baizakova.lu

А тем временем на странице маленького Алана, которую ведет Айжан, появились новые фото с участием супруга актрисы. На снимках Байзакова, ее сын и муж вместе проводят время на природе.

"Поздравляю маму. У нас крутая семья", - говорится в сообщении под новыми фотографиями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993688-ayzhan-bayzakova-pokazala-foto-s-uchastiem-syna-i-novoispechennogo-muzha/