"Эпопея продолжается": Фатима Кулибали рассказала, что ищет квартиру в аренду

Фатима Кулибали. Фото: instagram.com/fatima_kulibali

Звезда отечественного веб-сериала "Аппақ келін" Фатима Кулибали рассказала, что уже несколько дней ищет квартиру в аренду, но пока поиски не дали результата, передает NUR.KZ.

Актриса рассказала подписчикам в Instagram о тщетных поисках съемной квартиры. Просмотренные варианты не соответствовали цене, призналась она.

"Моя эпопея с квартирой продолжается, сейчас поехали, посмотрели одну квартиру, ну так, не "фонтан", скажем, вживую. Знаете, из всей этой ситуации меня успокаивает одно - то, что у меня есть уже недвижимость, единственное, что она сейчас на стадии ремонтных работ", - отметила Фатима.

Фатима посетовала на то, что не у всех есть своя недвижимость.

"Когда думаешь о тех, у кого нет своей недвижимости, им приходится выживать при нынешних условиях, становится грустно", - добавила она.

Отметим, что у Фатимы подрастает маленькая дочь, которую она растит одна.

Ранее актриса рассказала о разводе и планах, а также поразмышляла о счастье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993627-epopeya-prodolzhaetsya-fatima-kulibali-rasskazala-chto-ischet-kvartiru-v-arendu/