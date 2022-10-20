"Я без нее гнию": Моргенштерн рассказал, как ему живется без Дилары

Моргенштерн и Дилара. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Алишер Моргенштерн высказался о своих отношениях с бывшей женой. Эпатажный артист заявил, что без Дилары он "гниет" и готов прожить с ней всю жизнь, передает NUR.KZ.

В интервью, опубликованному на YouTube-канале "Вписка", рэпер назвал экс-супругу любовью всей своей жизни.

"Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас намного лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Да, готов! В сравнении все познается. Я без нее гнию, короче. Мне кажется, что я рок-звезда, жизнь, о которой всегда мечтал, а потом лежу один в темноте, смотрю в потолок и думаю: "А что-то и не весело ни фига". Надо ловить баланс", - высказался Алишер.

Напомним, Моргенштерн и Дилара поженились в прошлом году. Однако уже весной этого года они объявили о разводе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993574-ya-bez-nee-gniyu-morgenshtern-rasskazal-kak-emu-zhivetsya-bez-dilary/