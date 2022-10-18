"Прекрасный, благодарный сын": Нурлан Батыров подарил родителям трехкомнатную квартиру (видео)

Нурлан Батыров. Фото: instagram.com/batyroff

Казахстанский вайнер Нурлан Батыров похвастался своим подарком для родителей. Он решил вручить отцу и матери трехкомнатную квартиру, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Батыров признался, что для него это немного волнительное событие.

"Я подарил родителям трехкомнатную квартиру, и многие из вас угадали! Вся семья в восторге. Завтра мы едем смотреть объект. Спасибо всем за переживания и поздравления. P.S.: о том, как я пришел к этому решению и куда делась моя квартира в Алматы, расскажу позже. Не пропустите, до получения ключей осталось совсем чуть-чуть", - написал он.

Друзья и подписчики похвалили вайнера за его благородный поступок.

"Как же это прекрасно! Нурлан, вы большой молодец", "Желаю всем детям рано или поздно сделать такой подарок. Нурлан, мотивируешь и показываешь правильные вещи", "Это такой благородный поступок! Ты прекрасный, благодарный сын. Родители у тебя замечательные люди!" - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993132-prekrasnyy-blagodarnyy-syn-nurlan-batyrov-podaril-roditelyam-trehkomnatnuyu-kvartiru-video/