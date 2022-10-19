Акбота Сейтмагамбет высказалась об отношениях с Дауреном Айдаркуловым и повторном браке

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Казахстанская актриса Акбота Сейтмагамбет рассказала о том, какие отношения сохраняются между ней и ее бывшим мужем Дауреном Айдаркуловым, передает NUR.KZ.

Ранее Даурен Айдаркулов рассказал о собственных ошибках в двух браках. После этого пользователи соцсети обратились к Акботе в Instagram и поинтересовались, какие у нее сейчас отношения с бывшим мужем.

"Какими должны быть? Конечно, хорошие, единственное, в чем мы потерпели неудачу - это брак между нами, но как личности мы всегда приветствуем и уважаем друг друга! Он отец моих детей, желаю ему успехов на каждом шагу!" - заявила в ответ актриса.

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота также дала понять, что повторное замужество не является для нее главной целью.

"Человек должен уметь жить хорошо в гармонии с самим собой. Прежде всего, лучше осознать, что человек может быть счастлив с самим собой. Что касается вопроса о замужестве, конечно, можно выйти замуж. Человек, пришедший по воле Аллаха, имеет совершенный духовный мир, имеет мужество и честность, и я прошу, чтобы он пришел с намерением прибавить и приумножить мое счастье и стать прекрасной семьей", - высказалась она.

Stories Акботы Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993308-akbota-seytmagambet-vyskazalas-ob-otnosheniyah-s-daurenom-aydarkulovym-i-povtornom-brake/