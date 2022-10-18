Даурен Айдаркулов рассказал о ссорах со своими женами (видео)

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов продолжил серию видео о своих ошибках в двух распавшихся браках. Он признался, что в его семьях ссоры были обычным делом, передает NUR.KZ.

"Ссоры в моей жизни и в первом, и во втором браке были делом обычным. И все эти конфликты были в основном из-за того, что я не давал моим женам высказаться. Точнее, нет, они не молчали, они говорили, но я их не слышал. Я вам даже больше скажу, я не хотел их слушать. А женщин в таком состоянии я часто сравниваю с кипящим казаном с закрытой крышкой.

А что нужно сделать, чтобы этот кипящий казан успокоился? Просто аккуратно приоткрыть крышку, чтобы пар вышел. Такая же ситуация с женщинами - нужно дать возможность выпустить этот пар, чтобы они полностью высвободили себя. Есть же фраза: чтобы заполнить какой-либо сосуд, нужно сначала его опустошить", - поразмышлял Айдаркулов в Instagram.

Он также дал совет мужчинам, как именно нужно слушать жен.

"Когда она высвобождается, когда она все это говорит, нам, мужчинам, нужно соблюдать кое-какие правила. Во-первых, нужно спокойно, аккуратно ее выслушать. Второе: нужно не проявлять высокомерное спокойствие, то есть "давай, давай, побыстрее, потом я сейчас начну". Нет, сопереживайте, смотрите в глаза ей, поймите, что она хочет сказать.

И когда она полностью все выскажет, тогда уже, мужчины, вы начинайте предлагать свои идеи, начинается более или менее конструктивный разговор. И в конце этого разговора, мужчины, мой вам совет, обнимите свою любимую", - резюмировал актер.

Напомним, ранее Даурен Айдаркулов рассказал о другой своей ошибке в обоих браках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993139-dauren-aydarkulov-rasskazal-o-ssorah-so-svoimi-zhenami-video/