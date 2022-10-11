Даурен Айдаркулов рассказал о своей ошибке в обоих браках

Даурен Айдаркулов. Фото: instagram.com/daurenaidarkulov

Казахстанский актер Даурен Айдаркулов рассказал о том, какие ошибки совершил в обоих браках. По словам дважды разведенного мужчины, он пытался "подстраивать жен под себя", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айдаркулов заявил, что его намерение - сократить число разводов в Казахстане. Он опубликовал видео, которое назвал частью социального проекта. В нем Даурен назвал свои ошибки в браках.

"Я их не принимал такими, какие они есть на самом деле. Я их подстраивал под себя. Их плюсы я принимал, а минусы - нет. А ведь идеального человека не бывает. У каждого человека есть и свои плюсы, и свои минусы. А что я хотел? Я хотел от нее получать только то, что мне нравится. То есть: вкусно поесть, ходить в чистой, поглаженной одежде, чтобы к моим родителям было идеальное отношение, к моим друзьям, когда домой приходят, идеальное было отношение. В общем, я много чего хотел", - заявил актер.

Далее он обратился к мужчинам.

"Мужики! Перед тем, как вступать в брак, вы должны осознавать, что вы берете женщину не только с ее плюсами, но и с ее минусами. И когда вы возьмете ее в жены, вы полностью берете за нее ответственность со всеми ее качествами. И если она когда-то будет проявлять свои минусы, а это обязательно будет, вы старайтесь фокусировать внимание на ее плюсах. И вот тогда будет хорошая гармония", - посоветовал Даурен.

Не все подписчики поддержали его.

"Не вам вести этот проект. Я в шоке, что вы даже не стесняетесь и решили браться за такое дело", "Вот и я говорю, сначала докажи, надо все делать, а потом говорить", "Прежде надо думать о детях, а не о себе. Плакать надо, а не с таким довольством рассказывать", "И кто это говорит, смех и грех", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992023-dauren-aydarkulov-rasskazal-o-svoey-oshibke-v-oboih-brakah-video/