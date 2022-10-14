"Пример для всех мужчин": Беркут растрогал Сеть кадрами с красавицей-женой

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанский певец Айбек Жансеитов, известный как Беркут, умилил Казнет, опубликовав теплое видео с супругой. Подписчики пожелали Беркуту и Аише счастья, отметив, что это одна из самых идеальных пар в шоу-бизнесе, передает NUR.KZ.

Певец опубликовал короткое видео с Аишей в Instagram. Фоном звучит мелодия из песни "Атты көзің", которую артисты представили на суд меломанов совсем недавно.

"Сколько лет прошло, как мы поженились?" - спросил своих подписчиков Беркут.

Фанаты пожелали счастья дружной семье. Они признались, что любят звездную пару за позитив.

"Я довольна этой парой, сами по себе. Всегда веселые, танцуют", "Вы в 2010 поженились", "Красивая и позитивная семейная пара! Любуюсь вами! Будьте счастливы", "Такое прекрасное зрелище", "Беркут ага, спасибо вам, что делаете свою жену счастливой. Пример для всех мужчин!", "Роскошная женщина с чувством собственного достоинства! Хочется ею любоваться и любоваться!", "Позитивчики", - написали пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992777-primer-dlya-vseh-muzhchin-berkut-rastrogal-set-kadrami-s-krasavitsey-zhenoy/