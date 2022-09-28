"Снова будем танцевать": Беркут и Аиша представили новую зажигательную песню

Беркут и Аиша. Фото: instagram.com/aisha_vee

Казахстанские артисты Беркут и Аиша представили на суд зрителей новую песню "Атты көзің". Фанаты поздравили супругов с премьерой песни и высоко оценили творческую новинку, передает NUR.KZ.

Беркут сообщил о премьере песни в своем Instagram. Отметим, что у певца в этой социальной сети 2,9 млн подписчиков.

"Уважаемые слушатели, представляем нашу новую песню "Атты көзің". Музыка Алмаза Акылбекова, слова Рамазана Амантая. Уже в YouTUBE", - отметил артист.

Зажигательная мелодия пришлась по душе поклонникам творчества Беркута и Аиши. Они пожелали артистам удачи и творческого вдохновения.

"Любимые, счастья вам", "Снова будем танцевать на тоях", "Хорошо получилось, удачи вам", "Топ", "Браво, браво. Аиша тут как королева", "Мне очень понравилось", "Крутая песня", "Моя самая любимая пара", - оставили свои реакции восхищенные фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/1990015-snova-budem-tantsevat-berkut-i-aisha-predstavili-novuyu-zazhigatelnuyu-pesnyu/