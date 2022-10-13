Гульзира Айдарбекова подарила выступившей на дне рождения ее мужа артистке бриллианты

Гульзира Айдарбекова и Наркенже Серикбаева. Кадр из видео: instagram.com/narkenjeserikbaeva

Продюсер Гульзира Айдарбекова щедро одарила свою коллегу - Наркенже Серикбаеву, которая выступила с музыкальным поздравлением на дне рождения ее супруга. Мать Кайрата Нуртаса в знак благодарности вручила ей бриллиантовый ювелирный набор, передает NUR.KZ.

На днях отец Кайрата Нуртаса с размахом отметил свое 57-летие в Алматы. Гости торжества ушли не с пустыми руками.

Певица Наркенже Серикбаева рассказала в своем Instagram, что Гульзира Айдарбекова подарила ей серьги и кольцо с бриллиантами. Она поблагодарила продюсера за такой щедрый презент.

"Вот с такой большой радостью возвращаемся с тоя нашего уважаемого старшего брата Нуртаса Айдарбекова. Наверное, невестка Гульзира хотела, чтобы я сияла, как золото, и подарила мне бриллиантовый комплект", - отметила Наркенже.

В сторис артистка выложила фото дорогого комплекта.

Сторис Наркенже Серикбаевой. Скриншот: instagram.com/narkenjeserikbaeva

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992545-gulzira-aydarbekova-podarila-vystupivshey-na-dne-rozhdeniya-ee-muzha-artistke-brillianty/