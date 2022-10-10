Известный турецкий актер Мурат Йылдырым стал отцом

Мурат Йылдырым с женой. Фото: instagram.com/mrtyldrm

Популярный турецкий актер Мурат Йылдырым, известный по сериалам "Королева ночи", "Любовь и наказание", стал отцом. Об этом он сообщил своим фанатам в соцсети. У 43-летнего актера родилась долгожданная дочь, передает NUR.KZ.

Долгое время Мурат Йылдырым и его красавица-жена мечтали о ребенке. Однако их попытки были тщетными. В браке пара состоит уже шесть лет.

О счастливом событии в семье актер сообщил в Instagram, опубликовав фото с женой - обладательницей титула "Мисс Марокко", моделью и актрисой Иман Эльбани. Новорожденную назвали Мирай.

"Всем большое спасибо, вы долго молились и желали добра, наконец-то родилась наша дочка Мирай. Мы очень счастливы", - написал новоиспеченный отец.

"Поздравляю, мой брат, дай Бог тебе еще сына", "Добро пожаловать, Мирай, пусть судьба у нее будет красивая", "Слава Богу, как же я рада за вас двоих", - поздравили пару пользователи соцсети, в числе которых много звездных коллег Мурата.

Отметим, что у актера в Instagram 4 млн подписчиков.

Мурат Йылдырым - талантливый актер, сыгравший в популярных турецких сериалах "Буря", "Аси", "Айла", "Бесконечная любовь", "Безмолвие" и других.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991898-izvestnyy-turetskiy-akter-murat-yyldyrym-stal-ottsom/