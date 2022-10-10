"Подрались, я приставала к ее мужу": Мадлен о том, почему не пришла на "сырга салу" Байзаковой

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Казахстанская блогерша Мадлен, подруга Байзаковой, ответила на вопрос о том, почему ее не было на сватовстве Айжан. Она заявила, что не нужно в этой ситуации искать подвох, передает NUR.KZ.

Ранее мы писали, что актрисе Айжан Байзаковой провели сватовство, символично надев ей серьги. На торжество пришел также отец блогерши.

Подписчики Мадлен, зная о тесной дружбе двух инстадив, спросили, почему та не присутствовала на мероприятии.

В своем Instagram Мадина ответила на их вопрос.

"Мы же с Байзаковой подрались недавно, я приставала к ее мужу, вы не знали?" - пошутила блогерша.

Затем она прояснила ситуацию.

"Потому что "кудалык" для родственников делают, для друзей - свадьба. Вот и все, не нужно искать подвох", - посоветовала Мадлен.

Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991867-podralis-ya-pristavala-k-ee-muzhu-madlen-o-tom-pochemu-ne-prishla-na-syrga-salu-bayzakovoy/